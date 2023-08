Eva Mendes provoca críticas ante su negativa a que sus hijas tengan acceso a Internet

Ciudad de México.- Eva Mendes se puso en la mira de las redes sociales, ya que, aunque está alejada de los escándalos, hizo una publicación sobre el cuidado de sus hijas y causó polémica.

Después de que la actriz compartiera un video en Instagram donde se le ve negando con la cabeza y dedos que sus hijas que tuvo con Ryan Gosling, no tienen acceso al internet.

“Cuando mis hijas me preguntan si tienen la edad suficiente para conectarse a Internet, redes sociales o cualquier cosa que requiera WiFi”, bromeó sobre la imagen donde aparece diciendo que no.

Mal recibida

Sin embargo, esta acción no fue recibida bien por todos, pues mientras algunos internautas replicaban por la forma en que educa a sus descendientes, Mendes respondió: “Solo estoy compartiendo lo que siento ahora, pero sé que será más difícil a medida que crezcan”.

Como los mensajes continuaban en torno a que era normal que hoy en día los pequeños accedan a Internet, Eva señaló: “Sí, es cierto, pero en mi casa, las niñas no tienen acceso a Internet. Es muy peligroso. Al igual que beber, votar u obtener una licencia de conducir (etc.) no está permitido para los niños, Internet entra en esa categoría para mí. Sobre todo, las redes sociales”.

Posteriormente, la artista apoyó un mensaje que hacía referencia al cuidado de los hijos en Social Media (SM) e Internet. “Sí, comparto algunas fotos familiares y de ellos en mi SM, pero solo después de obtener su permiso y aprobación. Si dicen que no, entonces es un no. Su opinión importa”, escribió Eva.

De esta manera, Mendes provocó gran borlote en su cuenta de Instagram, pese a que muchos fans salieron a defenderla mencionando que es libre de instruir a sus hijas como le plazca, destacando que las pequeñas de 7 y 8 años todavía deben ser vigiladas y resguardadas por su madre.