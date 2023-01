Eugenio Derbez halaga a Mauricio Ochamann y considera reconciliación con Victori Ruffo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez expresó que se sentía contento con la actitud de su ex yerno, Mauricio Ochamnn, quien ha mantenido una actitud madura desde que se divorció de su hija.

Mau es muy buen papá, se ha portado increíble con mi hija, así que bueno, hay relaciones así, donde no tengas que terminar del chongo, sino que ellos dos se llevan muy, muy bien, son un ejemplo a seguir''

Aseguró.

Las pases con Ruffo

En cuanto al tema de paternidad, no pudo evitar los cuestionamientos sobre Victoria Ruffo, sobre si estaría dispuesto a hacer las pases con ella.

“Sí, sí, yo creo que necesitaba ya sacarlo como que de alguna manera, ahora como me volviste a decir, se tiene la impresión de yo no vi a mi hijo porque yo no quise, pero no, fue porque no me dejaba su mama”.

Como se recordará, en varias ocasiones durante las primeras noticias del accidente de su expareja, Victoria envió bendiciones para su pronta recuperación, acción que Eugenio tomó con agradecimiento y aunque llevan distanciados varios años, ahora no descarta una posible reconciliación.