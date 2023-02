Estrenos en Netflix para marzo

Tijuana BC.- “Soy Georgina”, “El código Da Vinci”, “Waco: El Apocalipsis texano” y “El clímax del millón: La historia de Pornhub” son los títulos más sobresalientes de Netflix para el mes de marzo.

La plataforma de streaming dio a conocer la lista de proyectos que el tercer mes del 2023 estarán a disposición de sus usuarios.

El contenido coreano, que ha tenido un repunte en la plataforma ofrecerá dos guiones, el primero, la segunda parte de “La gloria”, que llega el 10 de marzo como una mujer, que después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, arma un plan de venganza para que caigan uno por uno.

Otros estrenos

Y el otro “Boksoon debe morir” con estreno a final de mes narra la historia de cómo en una empresa trabaja una asesina reconocida, quien en casa es la madre soltera de una adolescente y matar ha sido cosa fácil.

“El maestro y la música azul”, “Sexo/Vida”, “Next in Fashion”, “You”, “Hasta el cielo: La serie” e “Inestable”, se suman a la lista, mientras que para el público infantil destacan: “Oveja karateca”, “Ridley Jones” y “My Little Pony: Cuenta tu historia”.

“Soy Georgina”

Temporada 2

La fecha de estreno aún no se revela, pero esta serie retrata la vida de la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo.

“El clímax del millón: La historia de Pornhub”

Estreno: 15

A través de entrevistas con actores, activistas y ex empleados, este documental presenta un retrato cercano del éxito y los escándalos de Pornhub.

“Waco: El Apocalipsis texano”

Estreno: 22

Esta serie documental incluye imágenes nunca antes vistas del enfrentamiento de 51 días entre agentes federales y un grupo religioso armado en 1993.

“El código Da Vinci”

Estreno: 1

Tras un misterioso asesinato en el Louvre, un profesor de Harvard debe desentrañar una trama de engaños vinculada a las obras de Leonardo da Vinci.

Documentales y especiales

“Chris Rock: Selective Outrage”

Estreno: 4

Chris Rock hace historia al presentar su rutina de stand up en el primer evento global de streaming en vivo de Netflix.

“MH370: The Plane That Disappeared”

Estreno: 8

En 2014, un avión de Malaysia Airlines con 239 personas desapareció de los radares. Esta docuserie explora la misteriosa historia de ese vuelo: MH370.