Estrenan tráiler de la película ´Ferrari´

TIJUANA.- Este miércoles se ha estrenado el tráiler de la primera película en ocho años de Michael Mann llamada ´Ferrari´, que contará la historia del piloto de carreras convertido ingeniero Enzo Ferrari.

Situada en 1957, en el tráiler de la película se observa a Enzo en varios momentos de la vida, desde que era niño y disfrutaba de una bicicleta, hasta que es adulto joven compitiendo con autos.

 

La película está protagonizada por Adam Driver y cuenta con las participaciones de Penélope Cruz y Shailene Woodley.

Está basada en el libro ´Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine,´ escrito por Brock Yates.

Se desconoce la fecha exacta de estreno pero se estima sea esta Navidad.