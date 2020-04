Estrena Sebastián Yatra remix de ‘TBT’

Miami, Florida

El cantautor colombiano Sebastián Yatra estrenó este viernes el "remix" de su canción "TBT" acompañado de un divertido video, en el que tanto él como el resto de los artistas que colaboraron, aparecen convertidos en personajes de dibujos animados mientras cuentan una historia relacionada con la cuarentena por el coronavirus.

"Somos siete y como no pudimos hacer algo juntos se me ocurrió esta idea", dijo Yatra durante una entrevista desde la casa de sus padres, en las afueras de la ciudad colombiana de Medellín.

Además de Yatra, al remix de "TBT" se han sumado los artistas urbanos Rauw Alejandro, Manuel Turizo y Cosculluela, Dálmata, Lalo Ebratt y Llane, quienes según el cantautor, están encantados con sus versiones animadas.

En especial "Lalo que se rió mucho de verse con la barriga toda hinchada de comer caramelos" dijo Yatra entre risas.

El artista de 25 años lanzó el tema días después de su participación en el concierto "One World: Together At Home" que para él es "la versión de nuestros tiempos de 'We Are The World'" y confiesa que aún no puede creer que hizo parte del evento que cataloga como "histórico".

De hecho, Yatra piensa que la relación entre los artistas de la música y su público continuará por un tiempo de forma digital y se aventura a calcular que la situación demorará un año y medio en aclararse. Aun así, está convencido de que se realizará su muy esperado tour con Ricky Martin y Enrique Iglesias.

"¿Cuándo íbamos a pensar que se unirían en una gira? Es algo muy importante. Aún mantenemos las fechas (para comenzar en agosto), pero sea cuando sea, la haremos. Eso es fijo", aseguró.

Yatra también indicó que está aprovechando el tiempo en casa para compartir con sus padres y hermanos, algo que suele mostrar a sus seguidores a través de las redes sociales, especialmente Instagram y TikTok.

"Me gusta que se estén divirtiendo conmigo", afirmó el cantante quien considera que en estos momentos los artistas tienen el deber de acompañar a sus seguidores.

Además, contó que tiene varios temas casi listos para salir al mercado pero señaló que no tiene prisa y quiere tomarse su "tiempo para ofrecer más calidad que nunca".