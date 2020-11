“Estoy muy apenado”: Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Elisa Beristain

CIUDAD DE MÉXICO.- Gustavo Adolfo Infante rompió el silencio luego de darse a conocer que tildó a Elisa Beristain como “mugrosa y gorda”, atribuyéndole el odio de las redes sociales.

El conductor del programa “De Primera Mano” publicó un video en su cuenta de Youtube dirigido a la conductora de “Chisme No Like” y le ofreció una disculpa por haberse expresado así sobre ella.

Este mensaje es para la señora Elisa Beristain de ‘Chisme No Like’ y también para si alguna mujer se sintió ofendida o aludida por dos palabras absolutamente inadecuadas que emplee para referirme a ella”, dijo el conductor.

Mencionó que en ese momento estaba mu molesto, pero no con ella, sino con su compañero Javier Ceriani.

“Estoy muy apenado, Elisa, por haberte dicho lo que te dije. Te ofrezco una disculpa, en ese momento no fue mi intención el lastimarte, estaba enojado porque me estaba peleando a través de un chat con tu compañero porque no estoy de acuerdo con el periodismo que él hace”, continuó.

“Me parece un asco de tipo y con tu compañero (Javier Ceriani) no quiero saber absolutamente nada. A ti Elisa como la señora, la dama, mamá que eres acepta por favor esta disculpa”.

Y además se defendió de los constantes ataques que recibe en redes sociales, pues no es la primera vez que el periodista es blanco de críticas en redes sociales.

“Ustedes lo saben, llevan año y medio atacándome y la verdad de las cosas, la gran mayoría son injustificadas y yo me he quedado callado. Fue totalmente fuera de lugar mi comentario, quiero que aceptes por favor de manera humilde mi disculpa”, añadió.

De lo que no se arrepiente es de haber insultado a Jorge Carbajal, cuyo audio también se filtró de una llamada telefónica donde despotricó en contra suya.

“Lo demás que se suscitó con un señor youtuber y que lo insulté, sí lo insulté y que le menté la madre, sí se la menté ¿y qué? Sí fui yo, le hablé por teléfono y le menté la madre y lo dicho, dicho está y a lo hecho, pecho”, aclaró Gustavo Adolfo Infante.

Y terminó su video pidiéndole perdón a la famosa de nueva cuenta.

“Nos vamos a volver a encontrar, acepta por favor la disculpa. Te mando un abrazo, fue absolutamente inadecuado y estoy apenado por haber empleado conceptos que no venían al caso para referirse a una señora y a una compañera”, remató.