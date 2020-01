"Estoy fascinado con la idea de crecer como productor": 50 Cent

PASADENA, California.-Ávido de contar historias humanas, fuertes e intensas, 50 Cent, en su papel de Curtis Jackson, como productor, no quita el dedo del renglón y desea desarrollarse en esta área del entretenimiento.



El rapero, múltiple ganador del Grammy y el Billboard, acudió a presentar en el marco de la TCA (Television Critics Association), en California, la nueva teleserie que produce, For Life, y que estrenará en febrero por ABC en Estados Unidos.



Vivimos en un país donde no todo es como quisiéramos, y mi interés es desarrollar historias que puedan contribuir a mejorar a nuestra sociedad y a hacerla un mejor lugar para las nuevas generaciones. Estoy fascinado con la idea de crecer como productor y pienso continuar haciendo este tipo de proyectos", indicó Jackson, también colaborador musical para videojuegos.



Esta realización de Hank Steinberg (Without a Trace, The Last Ship) aborda el proceso de sentencia de por vida de Aaron (Nicholas Pinnock), un convicto que, con tal de probar su inocencia, estudia leyes, se gradúa e inicia un nuevo proceso detrás de las rejas.



Basada en un hecho de la vida real, esta produción se suma a películas como Buscando Justicia (Just Mercy) y Clemency, en la que se abre un debate sobre convictos de por vida y sentenciados a muerte.



"Hay situaciones catastróficas en la vida real que nos hacen aprender y que queremos que no se repitan. Yo quisiera que tomaran estas lecciones como una oportunidad de vida para pensar en hacer buenas cosas, en hacer el bien.

de 44 años.



Oriundo de Queens, donde radica desde su infancia, y con un pasado muy oscuro por haberse dedicado a la venta de drogas y a la lucha de pandillas, el también actor e inversionista inmobiliario dijo que aunque recibe muchas propuestas para proyectos, no todas lo convencen.



"Hay algunas que van con el estilo de trabajo que quiero hacer, hay otras que no son para mí o que no las veo como el tipo de historias en que me interesa involucrarme. Y vienen más cosas".



Por lo pronto, empezó a trabajar como productor en el filme para televisión Tomorrow, Today y en The Pursuit, de las que no se han revelado detalles.



Tras una pausa de casi seis años en el circuito musical, desde el disco Animal Ambition, se espera que antes del verano edite su sexto álbum de estudio, Street King Immortal.