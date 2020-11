"Estoy en tratamiento homeopático": Laura Gi habla de su estado de salud con Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas horas se dio a conocer que Laura Gi había dado positivo a Covid-19 al hacerse una prueba después de haber estado en el programa Venga La Alegría.

La guapisíma conductora dio la cara a todos sus seguidores y por medio de un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, reveló que a pesar de tener el virus, se encuentra perfectamente, es decir según el diagnóstico por parte de sus doctores ha sido de las personas que afortunadamente son asintomáticas.

Y es que según la conductora todo empezó por una supuesta alergia que tenía, y fue debido a que hace unos días comenzó una mudanza, entre el polvo y el cansancio por haber movido tantos muebles, pensó que era precisamente por eso, exceso de trabajo y haberse cambiado de casa.

Sin embargo después de haber salido al aire decidió hacerse una prueba, sólo para estar segura, pero desafortunadamente el resultado no era el que esperaba, pero aclaró que ha tratado de estar con la mente positiva y sin darle tantas vueltas al asunto, y confesó que su tratamiento es totalmente homeopático.

Trato de que mi cabeza no le de tanto poder, pienso si, pero si me pongo a pensar me va empezar a dar miedo, entonces está va salir y vamos a pasar esta, soy una persona sana, sin ninguna otra complicación" agregó Laura.