Estos son los nuevos detalles del reinicio de 'Power Rangers'

ESTADOS UNIDOS.- Luego del fracaso de la primera cinta, la franquicia cinematográfica de ‘Power Rangers’ tendrá otro reinicio con algunos cambios significativos.

Según información de We Got This Covered, la alineación será bastante diferente esta vez y, aunque todavía no se ha anunciado el reparto, se dice que Paramount está interesado en que una actriz negra asuma el papel de Yellow Ranger.

Cabe señalar que los fanáticos de los personajes estan acostumbrados a ver notables cambios en los miembros del equipo. Cada nuevo capítulo requiere algo de talento nuevo, y el próximo reinicio de los Power Rangers de Paramount buscará comenzar de nuevo después de la película menos estelar de 2017 de Lionsgate.

Para la próxima reinvención, señalan fuentes de WGTC, que Paramount está mirando a una actriz negra para interpretar al Ranger amarillo. Esta no sería la primera vez que una actriz de color interpreta al personaje en una película importante, ya que Karan Ashley protagonizó Mighty Morphin Power Rangers: The Movie y Nakia Burrise interpretaron el papel en Turbo: A Power Rangers Movie.