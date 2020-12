Esto hizo Adrián Uribe con el cordón umbilical de su hija Emily

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe sigue disfrutando de la llegada de su hija ‘Emily’, producto de su relación con la modelo brasileña Thuany Martins, y a 17 años de haber debutado en esta faceta, el actor manifestó que está gozando de esta etapa como si fuera la primera vez.

“Fíjate que sí fue parto natural, terminó siendo parto en agua, ella se lo aventó así al natural sin bloqueos sin anestesia, o sea mis respetos. Fue algo hermoso, fue un parto hermoso, ella en la tina, yo ahí a lado agarrándola, viendo como pasaba todo, sí fue una cosa espectacular. Estuvo a punto de nacer en agua, pero qué bueno que no porque la gente que estaba en la alberca en Oaxtepec se hubiera salido corriendo”, contó con su estilo bromista el artista.

Al ser cuestionado sobre el uso que le dieron a la placenta, Adrián comentó: “no fíjate que no, yo quería hacer unos taquitos así como de cueritos pero me dijeron que no era viable, eran taquitos de placenta […] En nuestro caso decidimos nada más congelar células madre del cordón umbilical, que pues eso tú sabes que para prevenir enfermedades tanto para la bebé como para papá, mamá”.

De la misma manera, el comediante se deshizo en halagos para su bebé, quien ya cumplió su primer mes de vida. “Fíjate que es una niña muy tranquila, muy risueña, no sé a quién lo sacó. Una niña, pues qué te digo, yo creo que siempre como papá no es muy objetivo el punto de vista de un papá o de una mamá porque pues estás con la adrenalina y con las endorfinas y todo, que siempre la vas a ver hermosa porque es tu hija”.

Finalmente, Adrián Uribe aseguró que está valorando cada momento de esta etapa de su vida, incluso relató que su hijo Gael también se encuentra muy feliz con la llegada de su hermanita.

“Yo estoy viviendo la paternidad como si fuera la primera vez porque 17 años después de haber sido papá por primera vez, pues definitivamente las cosas cambian. (A mi hijo) le veo los ojos que le brillan y ya bueno Gael es casi mayor de edad, tiene 17 años, hasta la ve como un poco paternal, es su hermanita chiquita y está feliz”, remató.