Esto es lo que tienen en común Jimi Hendrix y Valentín Elizalde

Ciudad de México.- En el día de hoy, se celebra el cumpleaños de la leyenda musical Jimi Hendrix, nacido el 27 de noviembre de 1942. Reconocido por su virtuosismo en la guitarra y su impacto revolucionario en el mundo del rock, Hendrix sigue siendo una figura emblemática en la historia de la música.

Emergiendo en la escena musical en la década de 1960, Hendrix cautivó al mundo con su enfoque innovador de la guitarra eléctrica y su habilidad para fusionar diversos estilos musicales. Su legado perdura a través de álbumes atemporales como "Are you experienced" y "Axis: Bold as love". Hendrix no solo fue un maestro de la guitarra, sino también un visionario artista que dejó una marca indeleble en la cultura musical.

Esto es lo que tiene en común Jimi Hendrix con Valentín Elizalde

También conocido como "El Gallo de Oro", Elizalde fue un destacado cantante mexicano de música regional. Nacido el 1 de febrero de 1979, se destacó en el género de banda y norteño.

A pesar de provenir de géneros musicales completamente diferentes, Jimi Hendrix y Valentín Elizalde comparten un destino trágicamente similar al fallecer a la joven edad de 27 años.

Jimi Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970, en Londres. La causa oficial de su muerte fue asfixia por aspiración de vómito, que ocurrió mientras dormía. La versión oficial señala que Hendrix consumió una gran cantidad de pastillas para dormir la noche de su fallecimiento, y se especula que el vómito resultante contribuyó a su asfixia. La investigación oficial indicó que no hubo evidencia de juego sucio o intenciones suicidas, y su muerte fue catalogada como accidental.

Valentín Elizalde, por otro lado, fue asesinado el 25 de noviembre de 2006. Saliendo de un concierto en Reynosa, México, Elizalde y otras personas que lo acompañaban fueron emboscados por un grupo armado. En el ataque, Valentín Elizalde y otras personas perdieron la vida. Se especuló sobre posibles motivos detrás de su asesinato, incluyendo conexiones con el narcotráfico, pero los detalles exactos del motivo y los responsables siguen siendo desconocidos.

Sus muertes prematuras y trágicas hicieron que, coloquialmente, las personas los incluyeran en el famoso Club de los 27.

¿Qué es el “Club de los 27”?

Es una expresión que se utiliza para referirse a un grupo de músicos y artistas que han fallecido a la edad de 27 años. A lo largo de la historia, varios músicos notables han perdido la vida a esta edad, y el fenómeno ha llevado a la creación de esta especie de grupo simbólico.

Algunos de los miembros más conocidos del "Club de los 27" incluyen a Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones y Kurt Cobain, entre otros. Estos artistas eran figuras influyentes en la música popular y dejaron un impacto duradero en sus respectivos géneros.

Aunque la idea de un "Club de los 27" sugiere alguna conexión misteriosa o patrón, en realidad, es más una coincidencia estadística.

