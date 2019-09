Esto dijo Salma Hayek a pregunta de boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro

Salma Hayek sigue disfrutando de su visita a México como parte de la promoción de “Monarca”, serie que produjo para Netflix, pero no pudo escapar a las preguntas con respecto a la boda entre Yolanda Andrade y Verónica Castro.



Debido a que Salma se reunió con Yolanda luego del revuelo que provocaron las declaraciones de la conductora del programa Montse & Joe sobre su relación con Castro, es que ahora muchos reporteros buscaban la opinión de Hayek al respecto.



Sin embargo, al ser interrogada sobre el tema, Salma respondió: “Eres la tercera persona que me pregunta, pero no he tenido tiempo de que (me diga algo), no me ha contado, y mejor que me lo cuente ella y no ustedes”.



Acto seguido y con una gran sonrisa, la actriz veracruzana se alejó de los reporteros que le hicieron este tipo de preguntas, no sin antes aclarar que disfrutó de las enchiladas que le preparó su amiga Yolanda Andrade.