Esto dijo Nacho Palau sobre la sentencia de que sus hijos no son hermanos de los vástagos de Miguel Bosé

Ciudad de México.- Luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor de Miguel Bosé en la denuncia por la procedencia de sus hijos que, en resumen, no reconoce que sean hermanos de los descendientes del cantante español, Nacho Palau reaccionó a la noticia.

La ex pareja del cantante, que se está recuperando del cáncer que le fue diagnosticado, se enteró este jueves del fallo del tribunal.

Tras informarse que, para el Alto Tribunal, “no es suficiente, para establecer una filiación, el mero vínculo socio afectivo de los menores entre sí y con quien fue la pareja de sus respectivos padres”, el ex de Bosé empleó sus redes sociales para confesar la tristeza que siente por esta “terrible” determinación jurídica.

Nacho Palau confiesa su tristeza

“Quiero compartir con vosotros este momento difícil. Creo que debería o debo: hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos”, comentó Palau.

“También les han dicho algo en contra de lo que saben perfectamente: que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos”, agregó.

Antes de dar por terminado el asunto, Nacho subrayó: “Esa es la noticia y, bueno, la verdad es que no sé... Tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno... Creo que habría que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes también tienen que avanzar y ponerse al día”.

Podría recurrir a otras instancias

De esta forma, el escultor confirmó que el Alto Tribunal ha fallado en este recurso de casación que interpuso Palau a favor de Miguel Bosé, al entender que los vínculos afectivos de los pequeños entre ellos y con sus padres no son suficientes para establecer la filiación, y además se añade que todo habría sido diferente si hubieran optado por adoptar legalmente a los hijos biológicos del otro cuando estaban juntos, un camino “que pudieron seguir las partes durante la convivencia y que, una vez rota la pareja, es inviable”.

Cabe señalar que, como ya hizo en las dos anteriores ocasiones tras la sentencia de Primera Instancia y de la Audiencia Provincial, Nacho Palau, tiene la posibilidad de recurrir a otras instancias, aunque la sentencia en este momento es firme.

