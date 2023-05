Esto dijo Alejandro Fernández sobre la próxima gira de Luis Miguel

Ciudad de México.- Alejandro Fernández quiere olvidar los problemas que tuvo en el pasado con Luis Miguel y solo enfocarse en la promoción su próximo concierto.

Como se recordará, Fernández exigió la reparación del daño a Luis Miguel en el año 2017, derivado de la cancelación de una gira conjunta de conciertos que causó un quebranto económico, pero cuyo monto no se dio a conocer.

Por tal motivo, al escuchar sobre el intérprete de “La incondicional” y sus problemas por este proyecto que nunca se llevó a cabo, Alejandro inmediatamente replicó:

Luis Miguel.

Alejandro Fernández no piensa en Luis Miguel

“No, no sé, la verdad sí hubo un tema legal en donde yo salí ganando porque tenía todas las de ganar, y dos, no estoy, o sea, no me despierto para ver qué ching*dos hace Luis Miguel o qué pensará”.

Con relación a si le quedaron ganas de hacer un tour junto al artista nacionalizado mexicano, el hijo de Vicente Fernández fue contundente y negó esta posibilidad.

“No, no, no, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, y que le vaya muy bien si va a ser otra gira con alguien más, que Dios me lo bendiga, y que la puedan hacer”, declaró en entrevista para el programa Ventaneando.

Alejandro Fernández

“El Potrillo” quiere hacer más colaboraciones

Por otra parte, “El Potrillo” sí se mostró interesado en realizar todo tipo de colaboraciones, incluso si son en el terreno de los famosos Corridos Tumbados.

“Sí, claro, hice con Natanael, todo mundo lo critica, pero lo que está sucediendo es que todo mundo lo está consumiendo y lo que está provocando es que mucha gente esté tratando de hacer estos corridos, entonces esta nueva versión del género de regional mexicano está muy interesante y a mí sí me gusta mucho”, expuso al respecto.

Finalmente, Alejandro Fernández invitó a toda la gente a asistir a su presentación de este fin de semana en la Ciudad de México, aclarando que él está al pendiente de cada detalle del espectáculo.

“Al final decidí mejor controlar yo todo, porque después es un desm*dre, también después con las agendas a los que quieres invitar no están o no se podía, entonces ya te cambiaron todo por otro, entonces mejor decidí correr yo con toda la responsabilidad”, manifestó.