Este es el tráiler del documental de Muhammad Ali

TIJUANA.- “Cassius X: Becoming Ali”, es el título del documental inspirado en Muhammad Ali, que es dirigido por Muta’Ali Muhammad.

Este documental está basado en el libro ´Cassius X: A Legend In The Making´ escrito por el periodista Stuart Cosgrove y está producido por Two Rivers Media en asociación con Paramount Media Networks y MTV Entertainment Studios.

El documental cuenta la historia de los primeros años de Cassius Clay, desde que era un boxeador novato en Louisville, Kentucky, hasta el momento en que llegó a ser el campeón mundial de pesos pesados, un intelectual de clase trabajadora y uno de los defensores de los derechos civiles más influyentes de Estados Unidos.

Aquí se revela cómo las enseñanzas de Elijah Muhammad reforzadas por una amistad con el activista y predicador religioso , Malcolm X, inspiraron a Clay a convertirse en Cassius X, antes de su iniciación en el Islam y su ascenso al nombre Muhammad Ali.

Se estrenó en el Festival de Cine de Glasgow a principios de año.