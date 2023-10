Este es el tráiler de la nueva serie donde participará Mark Ruffalo

TIJUANA.- La serie ´All The Light We Cannot See´ inspirada en la novela del mismo nombre, que está escrita por Anthony Doerr, será dirigida por Shawn Levy, y contará con la participación de Mark Ruffalo.

Portada del libro

La serie cuenta la historia de Marie-Laure, una joven francesa ciega, y su papá Daniel LeBlanc (interpretado por Ruffalo). Juntos huyen de París con un diamante legendario para evitar que caiga en los soldados alemanes nazis. Son seguidos por un oficial de la Gestapo, encuentran refugio en San Petersburgo con un tío que hace transmisiones de radio clandestinas por parte de la resistencia y durante una de estas transmisiones Marie-Laure conecta con Werner, un brillante soldado nazi que rastrea transmisiones ilegales de radio.

Hacer una serie de esta novela resulta de los trabajos fallidos de varios productores y escritores que intentaron hacer que toda la historia fuera una película.

El director Shawn Levy se tomó la libertad de crearla en formato de serie, pensando como si fuera una película de una duración de cuatro horas. Incluso utilizó al equipo que normalmente utiliza para sus películas.

Por su parte, Ruffalo ha compartido que le dio gusto volver a trabajar con Levy, ya que el director le dijo que quería hacer un trabajo ´hermoso´ con la serie y quería que él participara.

Esta serie también está producida por Dan Levine, Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, Mary McLaglen, Josh McLaglen y Rand Geiger.

Estrenará el próximo 2 de noviembre en Netflix.