Estas son las peores películas que han ganado un Oscar como "Mejor Película"

CIUDAD DE MÉXICO.- Alguna vez te has preguntado ¿Cuales son las peores películas ganadoras del Oscar?, Sí, esto es posible y se debe a que los mimebros de la Academia no son infaliblres, ellos cometen errores y en muchas ocasiones eligen a un ganador que realmente no merecía la victoria.

Para demostrar esto basta con recordar a "Ciudadano Kane", considerada como una de las mejores películas de la historia, que perdió frente a "How Green Was My Valley", un filme que hoy en día nadie recuerda.

Todo esto sucede porque no es una ciencia, todo está basado en opiniones y, en más de una ocasión, el contexto, la conversación y lo que está sucediendo en el mundo influye en las votaciones, incluso más que el éxito de una película o las reacciones de los fanáticos (que son los que realmente importan cuando se trata de decidir si una película es buena o mala).



El premio a Mejor Película

Hay grandes películas que se han llevado el "Premio Mayor" en el Oscar, como "Parasite", "The Godfather" o "The Silence of the Lambs", pero del otro lado del extremo hay unas cuantas que, auque tampoco es que sean malas o terribles, no eran las que todos queríamos ver con el premio de Mejor Película.

Las peores películas ganadoras del Oscar:

Shakespeare in Love (1999)

Esta película compitió contra "Saving Private Ryan", considerada como la verdadera ganadora de 1999, pero la Academia decidió darle el Oscar a este filme romántico con Gwyneth Paltrow, por la que incluso le dieron otra estatuilla a una actriz que solo tuvo una escena en la misma película y tenía muchas otras mejores por las que fue ignorada (hablamos de Judi Dench).

A pesar de que "Shakespeare in Love" fue un éxito en taquilla, no es el tipo de películas que muchos recuerden y que hayamos visto varias veces por gusto.

Titanic (1998)

Tal vez es una opinión poco popular, porque Titanic es un clásico, una de las películas más premiadas en la historia y de las más taquilleras. El problema no es que sea mala, sino que ese año la categoría de mejor película contaba con "Good Will Hunting" y "L.A Confidential", que son mucho mejores.

Al menos "Titanic" es una película que sigue siendo muy comentada, en especial por esa escena del final, donde Rose decidió no dejar subir a Jack a su mesa para que él también se salvara.



Argo (2013)

Argo no es terrible y se basa en un caso real interesante, pero no podemos evitar pensar que la decisión de premiarla fue porque hace que, una vez más, Estados Unidos quede como el héroe de la historia. La verdad es que la película no es mala, pero tampoco es digna de un Oscar, es un drama común y corriente sin una gran propuesta, y ese año terminaron por ignorar a "Zero Dark Thirty", que también se basó en un caso real.



Moonlight (2017)

¿Alguien ha vuelto a ver "Moonlight" después de su estreno? La película de Barry Jenkins toca temas sociales importantes y su fotografía es perfecta, pero la mayoría de los comentarios al respecto decían que era aburrida y que no cumplió las expectativas que todos tenían.

"La La Land", que fue anunciada originalmente como Mejor Película, tampoco merecía el premio, sino que ese año se lo robaron a "Arrival", que es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia.



The Artist (2012)

El mundo se volvió loco por esta película francesa que intentaba traer el cine mudo de vuelta, pero la expectativa no superó la realidad, y ahora es de esas que pocos recuerdan o se atreven a volver a ver. The Artist le robó el Oscar a películas como "Extremely Loud & Incredibly Close", "Moneyball" y "The Tree of Life".

The Hurt Locker (2010)

Parece que a Kathryn Bigelow le dieron el Oscar como “pago” por haberla ignorado cuando estrenó Zero Dark Thirty. Esta fue otra historia de guerra que se enfoca en el PTSD y la dificultad de los soldados para adaptarse al mundo real, pero no tuvo tanta fuerza como la anterior, y es su fotografía lo que más llama la atención.

¿A quién le robaron ese año? "An Education", "A Serious Man" e "Inglourious Basterds".

Crash (2005)

Este es uno de esos casos en los que una película mala y aburrida se llevó el Oscar, algunos críticos incluso dicen que es una de las peores películas de principios del 2000, aunque la crítica estuvo dividida y otros decían que fue la mejor del año.

Ya nadie recuerda Crash o de qué se trata, pero tiene el Oscar como Mejor Película que le robó a "Brokeback Mountain".

the King's Speech (2011)

Colin Firth y Geoffrey Rush hicieron un gran trabajo en esta película basada en un caso real, pero ellos son lo único que vale la pena de todo esto, y en los premios de 2011 se encontraba al menos una película que merecía ganar más que esta, "The Social Network" (o "127 Horas", "Inception", "Black Swan" o "The Fighter").



Chicago (2003)

El musical de Broadway llegó al cine y arrasó en los premios Oscar, con un total de 6 premios, y no hay duda que fue una buena película con grandes actuaciones, pero es una de esas que hicieron mucho ruido en su tiempo y después pasaron al olvido (por lo menos para quienes no son mega fanáticos de los musicales).

La verdadera ganadora de ese año fue "El Pianista", una película que ya se considera clásica y que se llevó los premios de mejor guion, mejor director y mejor actor.



Green Book (2019)

Probablemente todos la vimos, y todos nos dimos cuenta de que, aunque Green Book no es exactamente mala, tampoco fue la mejor película del año, y su propuesta no fue tan influyente, importante o a favor de la diversidad como pensábamos. La película se llevó un total de 3 premios, incluyendo el de mejor película que debió ser para The Favourite, Roma o Black Panther.