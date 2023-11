Estas son las exigencias de Luis Miguel para sus conciertos en la CDMX

Ciudad de México.- Luis Miguel, que ha regresado a los escenarios después de varios años de ausencia, ha generado gran interés debido a las particularidades que solicita tanto para su camerino como para el hotel donde se aloja durante su estadía en la Ciudad de México para las fechas del lunes 20, martes 21, miércoles 22, viernes 24, sábado 25, martes 27 y miércoles 28 de noviembre del 2023.

Luis Miguel ya está en México con su gira mundial 2023-24.

Según los empresarios encargados de su espectáculo en la Riviera Maya, quienes previamente aseguraron que LuisMi no era ostentoso en este aspecto, los detalles revelados durante su estancia en la capital mexicana contradicen esa afirmación.

El cantante, conocido como "El Sol de México", habría solicitado llegar al recinto en helicóptero, evitando así el tráfico y las aglomeraciones de fans a las afueras de sus shows.

El camerino

Adicionalmente, se ha filtrado que Luis Miguel pidió que su camerino esté forrado completamente con telas blancas para crear un ambiente acogedor y evitar la sensación de encierro.

Fuentes cercanas también revelaron que el artista exige la presencia de rosas blancas de tallo largo y sin espinas, así como velas aromáticas de vainilla, las cuales, según se dice, ayudan a calmar sus nervios antes de subir al escenario.

Finalmente, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" solicita toallas blancas y agua embotellada de la marca Fiji para mantenerse hidratado en su camerino.

El tour 2023-24 de Luis Miguel ha sido un rotundo éxito, llenando arenas y estadios en diversas ciudades de México, Latinoamérica y Estados Unidos, donde sus seguidores han disfrutado de sus reconocidos éxitos como "Será Que No Me Amas," "Amor, Amor, Amor," "Suave," "Culpable o No," "Por Debajo de la Mesa," "La Incondicional," "La Chica del Bikini Azul," "Isabel," "Cuando Calienta El Sol" y "Cucurrucucú Paloma".

