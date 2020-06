Estamos ajenos al BOA y lo tomamos como broma: La Sonora Santanera

Luego de que la Presidencia de la República denunció un Bloque Opositor Amplio (BOA) que tendría la intención de debilitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena, La Sonora Santanera, intérprete de la canción "La Boa", se deslindó de cualquier responsabilidad tras el mensaje en redes sociales emitido por Javier Corral, gobernador de Chihuahua.

El mandatario de Chihuahua utilizó la canción de "La boa" y tomó una fotografía de la agrupación que se editó con los rostros de algunos comunicadores y políticos, que supuestamente conforman el Bloque Opositor.

"Estamos ajenos a todo eso, tomaron nuestro material discográfico, incluso algunas de nuestras portadas de los discos antiguos y nos cambiaron las caras poniéndonos las de algunos políticos, pero no tenemos nada que ver con esto", dijo Arturo Ortiz, percusionista de La Sonora Santanera.

El líder de la Sonora explicó que toman el hecho como un sarcasmo o una broma de quienes crearon memes y de los que pusieron la música de "La boa" en el video donde aparece Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, explicando el surgimiento del bloque.

#ÚltimaHora: Comparto imagen de #LaBOA, cuyo origen y autenticidad de la misma, también es desconocida. #EsLaBoa...EsLaBoa pic.twitter.com/4YPoZ5ZCiT — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 9, 2020

"Así lo tomamos, porque cuántos memes no le han sacado al señor Presidente, el licenciado Obrador, le han sacado unos chuscos, otros de buen gusto, otros no tanto, pero nosotros lo vemos como una broma y no tenemos nada que ver con eso, simplemente fue gente que agarró nuestra imagen, nuestra música y sacaron eso, pero nosotros estamos ajenos a todo lo que están sacando en internet", declaró.

Proceder legalmente por alterar su imagen o el uso de su música no es algo que tengan mínimamente contemplado los miembros de La Sonora Santanera, porque explicó, en todo caso debe ser Sony Music quien reclame, porque es esta disquera la que tiene los derechos sobre las portadas de los discos y la música de la agrupación.

"Nosotros no somos políticos ni sabemos de política, nosotros siempre nos hemos apegado a nuestros gobiernos, buenos o malos, pero siempre lo hemos hecho, nosotros nos dedicamos a llevar música, a llevar alegría y baile a la gente para que se distraiga, goce y se divierta, a eso es a lo que nos dedicamos; meterse en cuestiones de política sería cambiar nuestra carrera", refirió.

El percusionista y miembro original de La Sonora Santanera no teme que este incidente perjudique la imagen de la agrupación, porque no fue algo que ellos generaron. "Somos gente pública y muchos han agarrado nuestra imagen, nuestra música incluso para cambiarle la letra y sólo dejan la línea musical, pero ¿qué hace uno? simplemente somos figuras públicas que estamos expuestos a muchas cosas", señaló Arturo Ortiz.