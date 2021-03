"Estaba adelantada a su época": Amiga de la infancia de Isela Vega

HERMOSILLO.-Divertida y amiguera: Así recuerdan sus antiguos vecinos a Isela Vega, quien falleció la noche del pasado martes a los 81 años de edad.

La casa donde creció la primera actriz, ubicada en la calle Garmendia, entre Coahuila y Nuevo León, en Hermosillo, hoy se encuentra abandonada, pero para quienes coincidieron con ella en la época en que la habitó, son ruinas que evocan la imagen de una joven Isela que “camareaba con sus amigas del barrio”.

Ese es el caso de Ana Silvia García, hija del músico Manuel García y gran amiga de la infancia de Isela.

La conocí desde que nacimos (con un mes de diferencia). Sus abuelos vivían frente a mi casa. Ella y su familia vivían en la 5 de mayo, pero cuando la mamá de Isela murió, su papá vendió su casa y se vinieron a vivir con los abuelos. Ahí crecimos, jugábamos juntas todo el tiempo. Se la llevaban en mi casa y nosotros en la de ellos”, contó Ana Silvia.

Recuerda a Isela como una mujer fuerte, rebelde, soñadora y muy adelantada a su época, pues afirma que la también modelo formó parte del “cambio de generación”.

“Vivíamos en el puritanismo, y ella fue parte del (yo le digo así) ‘deschongue’ que ahora ha llegado a niveles muy altos. Estaba adelantada a su época. Ella fue víctima del machismo. Su papá bebía mucho y era un problema, lo sufrieron su mamá y sus hermanos. Debe haber sufrido mucho por eso, pero siempre ellos tenían un carácter con mucho buen humor y veían las cosas de la mejor manera”, continuó.

“Era muy divertida al hablar situaciones que vivía. Una vez me platicó de Irma Serrano que andaban haciendo algún trabajo juntas. Me decía ‘la señora de la mosca aquí en el frente’. Y le dijo a Irma ‘Eres muy tonta porque no sabes cómo sacarles el dinero a los hombres’. Era tan divertida. Cada vez que la veía me hacía muy feliz”, contó entre risas.

⚡ Isela Vega e Irma Serrano se pelearon y esta es la razón https://t.co/IHasVY2MX4 #Espectáculos pic.twitter.com/EHsGe5LDUM — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) March 10, 2021

De Isela supo hasta hace poco que falleció un familiar suyo por Covid-19, y recordó la última vez que se vieron en persona, antes de comenzar la pandemia.

“Hace dos semanas murió una sobrina de ella de Covid. Hablé con la familia para darles el pésame y pregunté por Isela. Me dijeron ‘está bien, allá está en Acapulco’, pero parece ser que ocultó a todo mundo su enfermedad. Fue inesperada la noticia (…) lo primero que hice fue hablarle a un familiar suyo, estoy muy triste, me da mucha tristeza esto”, lamentó.

Ana Silvia García lamenta profundamente la muerte de su amiga de la infancia.

Foto: Juan Hernández.

“La última vez que hablé con ella fue hace como un año. La saludé precisamente en Villa de Seris, andaba comprando coyotas. Casualmente yo también. Ahí la saludé, me dijo que iba a ir a mi casa a verme, pero no fue. Ella siempre recordaba con cariño el barrio y lo que vivimos, sus tías, primas, abuelos”, recordó.