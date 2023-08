Esta fue la reacción de Stevie Nicks a la serie ´Daisy Jones & The Six´

TIJUANA.- La serie ´Daisy Jones & The Six´, de Prime Video, está inspirada en una extitosa novela escrita por Taylor Jenkins Reid, y cuenta la historia del ascenso a la fama y caída de un grupo de música durante la década de los 70.

Según los rumores, la novela está inspirada en la banda Fleetwood Mac, a la cual perteneció la primera mujer en ser introducida en el Rock & Roll Hall of Fame dos veces, Stevie Nicks.

Stevie compartió mediante Instagram una publicación explicando cómo la hizo sentir.

Acabo de terminar de ver Daisy Jones + the 6 por segunda vez. Al principio, no era realmente mi historia, pero Riley se convirtió perfectamente en mi historia... Trajo muchas memorias que me hicieron sentir como un fantasma viendo mi propia historia. Fue muy emocional para mi. Desearía que Christine estuviera aquí para verla. Le habría encantado. Con suerte continuará...¨