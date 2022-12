Esta es la terapia que ha utilizado Sandra Echeverría tras su divorcio

CIUDAD DE MÉXCO.- Sandra Echeverría aparte de ser una actriz reconocida en la televisión y cine mexicano, mantenía uno de los matrimonios más estables a lado de Leonardo de Lozanne.

Sin embargo desde hace unas semanas la actriz reveló al público al asistir al podcast de ‘Señoras Punk’, donde aceptó pasar por momentos complicado en su vida personal debido a la separación con su exesposo.

Por supuesto han surgido rumores sobre la separaciones, además la artista mexicana hasta lloró en una entrevista debido a que no ha sido nada fácil sobrellevar la separación, pero tiene que salir adelante por su hijo.

Ante esta situación Sandra aceptó que ha decidido tomar terapia, pero no es la tradicional de ir con psicólogo como genaralmente se acostumbra, si no de meditación de nombre ThataHealing.





Yo he tenido mucho trabajo espiritual últimamente y he estado haciendo Theta Healing y de todo un poco porque siempre es importante la paz interior, el estar bien, sobre todo para mí misma y para mi hijo, si no estoy bien yo, no va a estar el bien él” comentó la actriz.