Esta es la razón por la que Lucero no querría conducir el Teletón este año

CIUDAD DE MÉXICO.- Como cada año desde 1999, un conjunto de medios de comunicación liderados por la empresa Televisa y Fundación Teletón México, organizan el evento Teletón, con el fin de recaudar fondos para apoyar a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer o autismo.

Una de las conductoras más emblemáticas y queridas en este evento masivo en el que se presentan decenas de artistas y se narran los testimonios de los niños afectados, es la cantante y actriz Lucero, quien ha estado al frente del programa en casi todos los 21 eventos que se han realizado.

Por problemas que la actriz alguna vez tuvo con su imagen, presuntamente la empresa prescindió de su presencia en alguna ocasión y, al parecer, este año tampoco podría estar Lucero conduciendo el evento, según comentó Alex Kaffie.

La actriz y cantante no ha confirmado su participación en el evento anual de recaudación de fondos. Le han estado insiste e insiste para que conduzca Teletón 2020, sin embargo Lucero no ha dicho ‘sí’. Dicen que le da pavor contagiarse de COVID-19, que esa es la razón que la tiene dudosa de participar. Y es que sabe de sobra que durante la transmisión tendrá contacto –y no precisamente con sana distancia– con mucha gente. Por eso, cuentan, está incierta en conducir la colecta anual”, escribió en su columna Sin Lisonja.