Esta es la nueva película de Anne Hathaway

TIJUANA.- Se ha publicado el tráiler de la nueva película protagonizada por Anne Hathaway, donde participa junto a Marisa Tomei y Peter Dinklage.

La película titulada ´She Came To Me´, cuenta la historia de un compositor de ópera, interpretado por Dinklage, que enfrenta un matriomonio estancado con Hathaway y encuentra chispa e inspiración en Tomei.

Está escrita y dirigida por Rebeca Miller y se estrenó en el pasado Festival de Cine de Berlín.

´She Came To Me´ contará con una canción original de Bruce Springsteen titulada ´Addicted to Romance´, y el autor ya ha señalado que se inspiró en la película para componer el tema.

La película llegará a los cines el próximo 29 de septiembre.