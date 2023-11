Esta es la artista más rica de Irlanda que vive recluida en un castillo desde hace 2 decadas y con docenas de gatos

Irlanda..- En el mundo de la música, pocas figuras han mantenido el misterio como la artista irlandesa Enya. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Enya ha cautivado a millones con su música etérea. Sin embargo, lo que realmente ha dejado perplejo al público y a los medios es su estilo de vida fuera del escenario.

En 2001, las voces de los vecinos que rodean su castillo victoriano hablaban de una presencia esquiva.

Llevo aquí quince años y te puedo asegurar que no la he visto nunca. La puerta está siempre cerrada", «A Bono y a su mujer siempre se les ve pasear por aquí. A ella nunca. El otro día vi a una mujer en chándal y zapatillas y creo que era ella, pero no lo sé» narran sus vecinos al diario The Independent.