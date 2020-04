'Esta chava está bien loquis', dice Paulina Rubio de Alejandra Guzmán

Paulina Rubio rompió el silencio y reveló su postura en el programa El Break de las 7, luego de darse a conocer una fotografía y parte del cover “Ni tu ni nadie”, mismos que formarían parte de su gira junto a Alejandra Guzmán.

Desde hace algunas semanas trascendió que después de la primera reunión entre las cantantes mexicanas el show se había cancelado definitivamente por diferencias irreconciliables entre las dos, y a pesar de que varios seguidores tenían esperanzas de que Pau y Ale limaran asperezas, “La Chica Dorada” explicó:

“Pues es que no se va a hacer, no se va a hacer, habían algunos planes… no puedo hablar mucho del tema la verdad, esta chava está bien loquis y pues no te puedo decir más que no se va a hacer, pero espero poder hacer una colaboración, con una gira mundial, con alguien super fuerte, espontanea y con una mujer, me gustaría que fuera con una mujer, por qué no, para invitar a toda la gente que nos acompañe, en eso se nos fue”.

Sin dar a conocer los detalles sobre las diferencias que sostuvo con la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, de esta forma Rubio terminó con cualquier esperanza de una gira junto a La Guzmán.

Al ser cuestionada sobre lo que busca en una pareja, Pau confesó: “Yo ahorita no estoy buscando más que hacer más solida a esta familia, pero definitivamente creo que el querer es poder, y sé que Dios me va a mandar alguien realizado, alguien muy sembrado de los pies y que me sepa dejar ser y que quiera volar conmigo”.

Por otra parte, cabe mencionar que durante la transmisión Paulina apareció acompañada por sus dos hijos, pero el que dio la sorpresa fue Andrea Nicolás, primogénito de la cantante, quien aprovechó el momento para dar a conocer sus intenciones de volverse un reconocido youtuber, por lo que ahora estará compartiendo videos en el canal que lleva por nombre NicoNinjago Radio.