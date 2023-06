¡Está cansado! Ex esposa de Alejandro Sanz, habla de la situación del cantante

MADRID, ESPAÑA.- Raquel Perera, ex esposa de Alejandro Sanz, se pronunció ante la problemática en la que vive el cantante y que se siente preocupada por él.

Recordemos que, el pasado 26 de mayo el cantante compartió un mensaje mediante su cuenta de Twitter, en el que preocupó a propios y extraños, pues se presume que no atraviesa por un buen momento emocional, publicación que de inmediato se viralizó causando cientos de mensajes de apoyo por parte de sus fans y amigos, pues sin dar más detalles Alejandro se dijo estar cansado y triste.

‘No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual’, escribió.

Raquel, ex esposa del cantante le muestra su apoyo

Raquel, aprovechó el lanzamiento de su nuevo libro para enviarle un mensaje de solidaridad a su ex, con quién duró poco más de siete años unidos en matrimonio y además tuvieron dos hijos.

Fue durante el programa Espejo Público, quien le cuestionó al respecto, por lo que ella se refirió a que el cansancio del cantante es meramente físico.

‘Yo he intentado ayudarle en todo lo que he podido. Alejandro está cansado, que es un sentimiento que a todos nos pasa. Lleva de gira muchos meses dándolo todo y yo creo que es normal que de repente se sienta cansado. Cuando estás en los escenarios con mucho aplauso y mucho éxito y paras a descansar cuatro o cinco días te baja todo eso’, comentó.

Alejandro Sanz, no suspende su gira

Fue en estos últimos días, que el cantante volvió a hace uso de su cuenta de Twitter para confirmar que no suspenderá su gira, la cual se presumía podría cancelar debido a su estado emocional.

‘Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino.’, escribió.