Esposa de Fernando Carrillo lo animó a hacerse un OnlyFans

Ciudad de México.- El actor Fernando Carrillo causó revuelo cuando trascendió que se uniría a la plataforma de OnlyFans con el fin de generar gananacias por su atractivo.

Aunque el artista de 56 años se habría vuelto en padre nuevamente y contraer matrimonio con su pareja María Gabriel Rodríguez, Carrillo aseveró que fue su mujer quien lo alentó a adentrarse en la plataforma.

Mi esposa ha sido la primera en apoyarme, ha estado ahí en el detrás de cámaras, me ha incitado a hacer cosas más arriesgadas, más locochonas, o más íntimas, así que me siento muy apoyado por ella, no nada más en esto, sino en todo desde que la conocí y desde que nació Milo mi vida de verdad ha cambiado drásticamente, positivamente y, qué bueno que tengo su apoyo y toda su confianza”

Dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Otra perspectiva

De la misma forma, Carrillo explicó que tomó la decisión de realizar este tipo de fotografías gracias a los consejos de sus manejadores, además de que descubrió que OnlyFans no es como lo pintan.

“Me convenció mi socio Rolando, Paco Haro y otros productores increíbles de Los Ángeles, con Ronaldo tengo una relación de 15 años, de unos estudios magníficos, y me llamó después de 15 años y me dijo ‘Fer hay que subirse al tren de lo que está pasando hoy, del mundo, de las nuevas generaciones, de los nuevos medios de expresión, de comunicación’, y pues la verdad que yo tenía un concepto equivocado de lo que era Only Fans, yo pensaba que era algo pornográfico y pues nada”.

Conjuntamente, Fernando explicó la manera en que pudo quitarse la ropa frente a las cámaras. “Es algo que nunca había hecho, pero me remonté a cuando estudiaba actuación y había un ejercicio que se llamaba soledad escénica, y es cuestión de poderte desvincular de todo tu entorno y estar en el lugar donde estás, que son lugares hermosos, preciosos, y disfrutar la naturaleza, tu soledad, del espacio y para nadie es un secreto que es una plataforma que está generando mucho dinero”.

Finalmente, Carrillo contó que en breve realizará otras sesiones para compartir en la aplicación que ha captado el interés y trabajo de muchos famosos.