Esposa de Andrés García revela que el actor lloró tras la visita de Anahí

Ciudad de México.- El actor Andrés García ha preocupado a sus seguidores por su estado de salud desde el año pasado, ya que mostró un decaimiento tras su diagnóstico de cirrosis, y una reciente neumonía, además de otras anomalías.

Anahí, es una de las figuras del espectáculo que ha externado su apoyo a García, y prueba de ellos fue la reciente visita que hizo la artista al actor, en compañía de su esposo Manuel Velasco.

En su reciente entrevista con Margarita Portillo para Ventaneando, aseveró que la actriz ayudó mucho al primer actor en su recuperación.

Andrés está mejor que como llegó a estar antes de año nuevo, el 27 de diciembre finalmente se consiguió, necesitaba urgentemente otra de sangre y no habíamos podido conseguir y fue con la ayuda de Anahí que de verdad presionó y puso mucho empeño para conseguirla”

Contó Portillo.

Cuenta con apoyo

De igual forma, la esposa de Andrés remarcó que la cantante cuenta con todo el apoyo de su esposo para seguir respaldando al actor.

“Anahí me sigue ayudando, tuve el gusto de conocer también a su esposo, al senador Manuel Velasco, que de verdad es una persona…, estoy sorprendida de la clase de ser humano que es, porque emana su bonhomía, su empatía, todo se ha hecho con apoyo de ellos, he recibido mucha ayuda, hasta ayuda emocional, porque saber que Anahí está al pendiente, me pregunta cómo está y todo eso”, aseguró Margarita.

Finalmente, la mujer de Andrés García relató la forma en que el actor dominicano se emocionó por reencontrarse con Anahí.

“Fue muy emotiva la reunión, porque hace tiempo no veía ese brillo en los ojos de Andrés cuando la vio y también se le pusieron sus ojitos con lagrimitas, estaba muy contento, y quería platicar de política con el Licenciado Velasco y muy bonita la reunión”, declaró.