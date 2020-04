Esperanzador video de Michael Jackson en medio de la pandemia por coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.-Un video esperanzador de Michael Jackson en medio de la pandemia de coronavirus ha surgido.

Corresponde a la canción Heal the World, el cual se subió a la plataforma oficial del cantante y ya cuenta con más de 700 mil visitas.

En la grabación se ve a enfermeras, quienes se han convertido en estos días en verdaderas heroínas y son quienes están al frente luchando contra el COVID-19.

Asimismo se ve a la gente que cuida su distancia y calles desoladas por la determinación de las autoridades de quedarse en casa.

«Heal the World» (Sana al mundo) fue el sexto sencillo del álbum Dangerous de Michael Jackson, lanzado en noviembre de 1992.

El sencillo es considerado una de las mejores canciones del artista, y junto a otras como: Cry, Earth Song y We Are the World; forman parte de la gran cantidad de canciones que el artista escribió sobre el mundo.

"Heal the World" es una mezcla de R&B, Soul y Gospel. La canción contó con la participación de tres integrantes de la popular banda de rock Toto: Jeff Porcaro, David Paich y Steve Porcaro.