Esmeralda Ugalde aclara relación con Christian Estrada

Ciudad de México.- La actriz Esmeralda Ugalde se puso en medio de controversia, tras los señalamientos de ser la nueva conquista de Christian Estrada, quien anteriormente fue detenido por las diferencias que tiene con su ex Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, por la custodia de su hijo.

Ya que los rumores surgieron después de que trascendiera una video donde se ve a Estrada con Ugalde en un concierto en Santa Ana, California, es que la Esmeralda quiso aclarar la situación.

Ahí les va, estuve en Los Ángeles el pasado fin de semana, cantando para un concepto que se llama Electropop, donde compartí con varios artistas como Alex Sirvent, Yurem, Emilio Osorio, entre otros, cantando temas de los 2000's en los cuales yo canté una de Alejandra Guzmán, una de Shakira y otra de Luis Miguel...Todo padrísimo, yo (estaba) con mi mano derecha, conociendo a las personas ahí en el backstage (entre bastidores), y dentro de las personas que conocí me topé a este niño que se llama Christian Estrada al cual solamente saludé. Lo saludé por su hermano que trabaja con Ana (Bárbara) en vestuario y makeup (maquillaje) creo, entonces literal fue ‘hola’, ‘adiós’”

Contó Ugalde.

Teléfono descompuesto

Acto seguido, la presentadora explicó que, pese a que varios de sus compañeros se fueron juntos tras el show, ella prefirió irse a dormir. “Yo estoy concentrada en hacer un buen papel, entrar e irme, porque aparte estaba despierta desde las 5 de la mañana, necesitaba descansar y así fue, me fui al hotel con mi mano derecha y el otro grupo de artistas se fueron a cenar quién sabe a dónde, no lo sé, pero yo me regresé. Me conocen, está de más que esté aclarando esta situación, pero bueno, hay que hacerlo antes de que avance y se vuelva un teléfono descompuesto”, declaró.

Por último, Esmeralda solicitó que por respeto a su romance con Johnny Sigal, no se hiciera caso a tales rumores que la vinculaban con Christian. “No es verdad, yo tengo una relación de 12 años, lo comparto siempre en mis redes sociales. No hay nadie más transparente, real, sincero, que yo y nuestra relación, entonces por eso pido respeto para mí y respeto para mi relación, no sigan ese juego please”, concluyó.

Johnny y Esmeralda comenzaron su relación en el reality “La Academia” hace más de una década y desde entonces no se han despegado ni han desatado ningún tipo de polémica sobre su relación. Por su parte, Christian y Ferka, cuando eran pareja, autorizaron que el niño tuviera su primera aparición en el medio artístico precisamente en un video musical de Ana Bárbara.