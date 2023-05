Eslabón Armado canta "Ella baila sola" sin Peso Pluma y usuarios reclaman

ESTADOS UNIDOS.- Peso Pluma se presentó reciente en en The Tonight Show de Jimmy Fallon, uno de los programas estadounidenses con mayor audiencia e interpretó el gran éxito de los corridos tumbados: “Ella baila sola”.

Aunque todo el reconocimiento se lo ha llevado el jalisciense por esta canción, fue Eslabón Armado quien lo invitó a colaborar en la interpretación, y su autor, Pedro Tovar, reconoció en TikTok que se siente triste de que no le den el crédito que a él le corresponde.

"Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música ¿y no merecer crédito por tu rola?”, expresó Tovar.

Ayer la agrupación se presentó en el programa Despierta América y también cantaron “Ella baila sola”, pero como era de esperarse, los usuarios en redes reclamaron que no haya estado presente Peso Pluma.

“Mil disculpas al grupo y al compositor, pero sin la voz de Peso Pluma no suena igual”, “Puro doble P, si él no la hubieron hecho llorones”, “¿Por qué no invitaron a Peso Pluma?”, “Mínimo denle las gracias por revivirles la carrera”, “La doble P hizo que pegara esa rola y este de llorón”, se lee en los comentarios.