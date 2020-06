Escándalos, una constante en la vida de Chiquis Rivera

Escándalos sexuales, violaciones y pleitos familiares han definido en gran medida la carrera de Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera.

La joven cantante nacida en 1985, en Los Ángeles, California, saltó a la fama por ser una de las hijas de la fallecida Jenni Rivera y fue por su madre que protagonizó uno de los primeros escándalos que la dio a conocer.

Fue en el año 2005 cuando la “Diva de la banda” confesó que el padre de Chiquis, José Trinidad Marín violó tanto a sus hijas como a su hermana Rosie.

El abuso sexual comenzó cuando Chiquis tenía 3 años y terminó varios años después.

Así lo narró la propia Chiquis durante una entrevista:

Me acuerdo que mi tía estaba haciendo un caldo, estábamos llenas de arena y mi papá me mandó a bañar. Yo me estaba bañando cuando entró él y me sentó en sus piernas. Yo desnuda porque me iba a meter a bañar y es cuando sucedió lo que pasó”.