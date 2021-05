Es un gran momento para ser una actriz en Hollywood: Vivica A. Fox

"Este es un gran momento para ser una actriz en Hollywood", aseguró Vivica A. Fox. Con 25 películas estrenadas por Lifetime, en las que ha fungido tanto como actriz y productora, donde ha contado historias sobre mujeres, la actriz de "Kill Bill" y "Dia de la independencia" celebra el papel femenino en la industria cinematográfica. "El movimiento 'Me too' afectó mucho a Hollywood y hubo muchas veces en que las mujeres tenían miedo de poder plantarse y contar su historia sobre abuso sexual o que no les pagaran un salario justo", dijo.

"El movimiento dio muchas oportunidades para que las mujeres se volvieran productoras, directoras y que pudieran auténticamente contar sus historias", resaltó en conferencia virtual. Vivica presentó su próximos dos títulos: "El perfecto hombre equivocado" y "La entrenadora equivocada", que llegarán al canal de paga dedicado a la mujer los próximos 15 y 16 de mayo, esto como parte de la franquicia de Lifetime Movies "The wrong collection".

Al respecto, la empresaria comentó que Lifetime, gracias a sus contenidos y a que permite que las mujeres produzcan sus historias, es sinónimo de empoderamiento femenino. Además explicó que en su perspectiva no siente que falte empoderamiento en la pantalla. "A mí me encanta cómo las chicas ya no tienen miedo de buscarse unas a otras, contratarse, trabajar juntas, no es como que tengamos una sola chica en una película y ya está", dijo.

"Veo muchas películas de empoderamiento femenino con mujeres que se apoyan, están juntas y se cuentan esas historias. Este es un gran momento para ser una actriz mujer en Hollywood, nuestras historias se están contando bien, están financiadas y se convierten en algo muy rentable". En el caso de Vivica destacó que produjo cinco películas en la pandemia y dirigió su primera historia de 70 minutos donde habla sobre la salud mental y las personas sin hogar.