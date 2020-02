¡Es niño! Laura Prepon es madre por segunda ocasión

Laura Prepon, conocida por participar en la serie “Orange is the new Black” y su esposo Ben Foster le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

La revista people confirmó que el nuevo integrante de la familia Foster es un niño.

En la imagen que Prepon compartió en su instagram para revelar la noticia, mira a su hijo, quien está envuelto en una manta de hospital y con un gorro rosa, azul y blanco.

“Bienvenido a casa nuestro nuevo montón de amor. Llenos de gratitud".

Hasta el momento no se sabe el nombre del bebé, ni la fecha de nacimiento.

Con información de People.