Es mucha payasada: 'Pepillo' Origel, harto de Érika Buenfil y sus TikToks

Érika Buenfil sigue cautivando las redes sociales con sus parodias y divertidos clips, a tal punto que los internautas ya la nombraron la Reina del TikTok. Aunque, la actriz se ha ganado los aplausos de millones de seguidores, el periodista Juan José Origel aseguró que está harto de los videos que publica la famosa.

Durante una emisión de su programa Con permiso, Pepillo Origel habló del éxito de Érika Buenfil en TikTok; sin embargo, el conductor sorprendió al mencionar que ya no sigue a la actriz en la red social porque no tolera ver sus videos y confesó que él no cree que la famosa "tenga tanta gracia".

Ya no soy seguidor de ella. Quiero mucho a Érika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta... Ya es mucha payasada", señaló Pepillo Origel.

Por su parte, Martha Figueroa señaló que la red social ayudó a Érika Buenfil a levantar su carrera, ya que no recibía más papeles en televisión y su éxito en las telenovelas iba en declive.

"De repente la vida te manda esta sorpresa que se llama TikTok, pues de ahí te agarras, y haces tres tonterías y empiezas a ganar seguidores, popularidad, dinerito", dijo Martha Figueroa. Asimismo, Juan José Pepillo Origel habló de los beneficios económicos que Érika Buenfil podría tener con sus videos en un futuro e, incluso, bromeó con empezar a hacer sus propios clips en TikTok.

"Dice que el único pago que ha recibido es el cariño de su público (...) Todos esos millones que se le habían ido, ya regresaron. Para ellos, los que son actores, sí los necesitan y qué bueno que tengan esos seguidores", dijo.