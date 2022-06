Eros Ramazzotti lanza "Latido infinito" y empieza gira en Sevilla

Roma.- El músico italiano Eros Ramazzotti anunció su nuevo disco ''Battito infinito'' mismo que se publicaría el 16 de septimebre, apenas comenzando su gira mundial que iniciaría en Sevilla y recorrería Latinoamérica.

El nuevo trabajo de Ramazzotti contará con una versión en latino ''Latido infinito'' y su sencillo ''Ama'' se publicará a media noche del jueves, de acuerdoa sus redes sociales.

El material físico podrá reservarse a partir del 10 de junio al día 19 del mismo mes.

Por otro lado el artista, conocido en todo el mundo tras vender 70 millones de discos a lo largo de su carrera, iniciada en la década de 1980, ha anunciado también una gira mundial que dará inicio el 15 de septiembre en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla.

Será el inicio de un adelanto de su gira planetaria, con otras nueve citas en las ciudades italianas de Agrigento (17 y 18 de septiembre) y Verona (20, 21, 23 y 24 de septiembre), así como en Atenas (1 de octubre) y el anfiteatro de Caesarea, en Israel (6 y 8 de octubre).

Luego arrancará una gira mundial de mayor envergadura que le llevará entre el 30 de octubre de 2022 y el 11 de mayo de 2023 por Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, con un concierto en Madrid el 31 de marzo de 2023 y otro en Barcelona el 2 de abril.

En cuanto a Latinoamérica, Ramazzotti cantará en Ciudad de México (23/11/2022), San José (25/11/2022), Panamá (27/11/2022), Quito (30/11/2022), Buenos Aires (2/12/2022), Santiago de Chile (4/12/2022), Caracas (11/12/2022), Sao Paulo (9/12/2022) y Riverao Presto (7/12/2022).

He pensado en este tour para celebrar mi nuevo álbum aún por salir. Me he involucrado totalmente en este trabajo, cuidando cada detalle y todos sus matices. En cada uno de estos conciertos hay una pequeña parte de mi y de mi historia"