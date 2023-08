Eros Ramazzotti expresa amor por mujer 25 años menor que él

Ciudad de México.- Eros Ramazzotti tiene varias décadas cantándole al amor, pero ahora sorprendió al presentar a su novia Dalila Gelsomino, quien es 25 años menor que él.

El cantante expresó sobre su relación con la organizadora de eventos al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram.

No escuches las palabras de la gente. El amor es sordo, terco, no tiene edad, hace bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz y a veces sobrepasa los límites. También tiene un lado oscuro, uno irracional. Es hermoso, pero a la vez desconocido. Vivamos este amor hasta el final. Todos. Sin miedo. Te amo”