Erika Buenfil sufrió al perder la exclusividad con Televisa

Para Erika Buenfil, haber perdido la exclusividad con Televisa hace tiempo fue uno de los procesos más difíciles de su carrera. Sin embargo, ahora ve un mundo de puertas abiertas ante ella.

En entrevista telefónica, la actriz mexicana dijo que esa experiencia se sintió como un divorcio, pues experimentó miedo e incertidumbre por el futuro, pero tras un año y medio pudo entender la situación.

“Hay una frase de una actriz que decía que estábamos en Disneylandia, pero que saliendo por esa puerta estaban Las Vegas. Estaba muy feliz, arropada, protegida por Televisa. Si tengo una carrera, fue porque me dieron la oportunidad, pero al salir da un miedo horrible, dijo Erika.

“Estoy tranquila, ya superé la crisis (…) Las puertas siguieron abiertas, solo no tengo la exclusividad y además tengo la posibilidad de hacer muchas cosas como agente libre, y eso no lo había saboreado hasta ahorita”.

Prueba de esa confianza de su talento por parte de la televisora, la actriz acaba de terminar la telenovela "Te doy la vida", uno de los melodramas más exitosos en los últimos años de Las Estrellas.

Famosa que rompe estereotipos

Mientras espera la llegada de más ofertas de trabajo, Erika sigue defendiendo su título de “Reina del Tik Tok” al acumular casi 9 millones de seguidores en su cuenta, y aunque la red social no le cotiza económicamente, le ha permitido conectarse con las nuevas generaciones.

“Tik Tok me ha enseñado a conectar cómo están los chavos ahora, la música que escuchan, lo que les gusta. Ellos nos vinieron a dar la muestra de no tomar las cosas tan en serio y no darle importancia”, comentó.

“Creo que la razón por la cual les gusto mucho es porque rompí el cartabón de lo estipulado: ‘la artista es perfecta, no se despeina, siempre puede, nunca le pasan cosas’ y de pronto la plataforma te da la oportunidad de mostrarte a la hora de hacer la limpieza, de estar con tu hijo, y yo me atreví porque yo así soy”, agregó.

Sí se pondría la vacuna del Covid-19

Erika se alegra de que México invierta en la vacuna contra el Covid-19, y aseguró que sí se la pondría, siempre y cuando ésta haya sido probada previamente.

“Mi opinión es que seguramente antes de lanzarla tendrán que hacer muchas pruebas y si la prueban y la comprueban y sale buena, pues a ponérnoslas. Yo me la pondría y a mi hijo también para estar tranquilos, pero siempre y cuando esté muy probada”, remató.