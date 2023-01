Erika Buenfil revela por qué no quiere tener pareja

Ciudad de México.- Aunque Erika Buenfil reveló que tenía deseos de tener pareja el año pasado, e incluso le dijo a su hijo Nicolás que buscaría novia, esta vez la artista declaró que cambió de parecer.

La actriz aseveró que después de unos años soltera, ahora se encuentra feliz sin tener la compañía de un hombre, e incluso dijo para el programa Hoy el motivo de su postura.

No tengo tiempo, ahorita tengo la tarde libre y tengo ganas de todo menos de estar yendo a ver a un novio. Estoy tan ocupada que mis tiempos libres los disfruto con Nicolás, o cocinando, o yendo un poquito de compras, a un masaje, o simplemente estando en mi casa”

Detalló.

Sin pareja

Posteriormente, Buenfil destacó que su vida profesional no le permite tener pareja. “Los tiempos de telenovela son absorbentes, de tiempo, y yo creo que también ningún novio me va a aguantar tan ocupada, ya estoy muy acomodada a mi vida como es y no sé, si la vida quiere, pero no pongo atención a ese renglón”, explicó.

Finalmente, Erika Buenfil aclaró si en algún punto de su vida se quedó con las ganas de tener más hijos, sobre todo porque en este nuevo papel será madre de 5.

“Con el que tuve fue más que suficiente, sobre todo que arranqué tarde, tal vez si hubiera arrancado antes me hubiera echado otro, pero ya, nunca mi cabeza pensó ‘yo quiero tener 5 hijos o 6’, no, la verdad admiro mucho a las mamás que deciden tener muchos niños, ¡qué bueno!, ¡felicidades!, pero yo no, yo con el que tengo estoy servida, llena, completa, cumplí esa cosa de ser mamá, conocí ese mundo, tuve esa vivencia que no se compara con nada”, manifestó.