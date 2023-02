Erika Buenfil responde ante los rumores de una supuesta relación con Emmanuel Palomares

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices más queridas por parte del público gracias a su larga trayectoria que ha tenido en la televisión y por el contenido que se ha vuelto viral en redes sociales.

Fue el portal de TVNotas que ha retomado la noticias de que después de que se dieran a conocer fotografías de Erika Buenfil a lado de Emmanuel Palomares han vuelto los rumores de que pudiera haber un romance.

Esto resurge debido a que últimamente la actriz ha llegado a subir videos a lado de su compañero en la telenovela de ‘Perdona Nuestros Pecados’ es por eso que muchos usuarios se “emocionaron” de que pudiera haber algo entre ellos.

Pero fue la misma Erika Buenfil que ante los medios de comunicación decidió aclara la situación de estos rumores y reveló que solamente son muy buenos amigos y hay bastante diferencia de edad entre ellos.

ay 'nombre... ojalá manita, bueno fuera, no... respeto muchísimo a Emmanuel, nos llevamos muy bien pero no sé de dónde salió, además está hermoso, pero podría ser mi hijo por Dios, no" comentó la actriz.