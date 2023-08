Erika Buenfil responde a Karla Díaz tras declarar que fue la invitada más incómoda que ha tenido

Ciudad de México. - En una reciente entrevista, la actriz Erika Buenfil ofreció su respuesta a las declaraciones de Karla Díaz, conductora del programa Pinky Promise, quien previamente había mencionado a Erika como el invitado más incómodo que había tenido en su programa. Erika aclaró la situación y compartió su perspectiva sobre el incidente.

Erika Buenfil manifestó su sorpresa ante las declaraciones de Karla Díaz, asegurando que la situación fue malinterpretada. Según Erika, ella tuvo un encuentro con Karla en las instalaciones de Televisa al día siguiente de las declaraciones, donde ambas aclararon el malentendido. Erika señaló que la actitud que mostró durante la grabación del programa no tuvo la intención de ser un gesto personal hacia la conductora.

“Yo creo que ella estaba con su programa. Lo hacía en su departamento y no sé por qué fue incómodo. También a mí me sorprendió lo que haya dicho. Al día siguiente me la encontré en Televisa y me dijo: ‘Se malinterpretó cómo lo dije’, pero ya lo aclaramos y estoy invitada para ir otra vez”, compartió.