Erika Buenfil perdona a Pepillo Origel, pero no a Martha Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil y Juan José Origel se reencontraron públicamente luego de la controversia que surgió entre ambos por las declaraciones que el periodista y su colega Martha Figueroa realizaron en contra de la actriz y su hijo Nicolás.

Luego de que la artista de televisión explotara en contra del comunicador e inclusive le llamara “hocicón” y que Origel le respondiera retándola a mostrar un video en el que él hablara mal de su hijo, los dos aparecieron en el programa Hoy para aclarar esta situación.

El primero en tomar la palabra fue Juan José, quien expresó: “Ya hablé con Erika, porque la verdad entre Erika y yo, hay una amistad de muchos años, pero una buena amistad, desde su madre… hay mucho cariño… pasa esto que se molestó por lo que dijimos en el programa con toda la razón del mundo porque se habló de su hijo, yo en lo personal yo no hablé, yo no dije nada del niño, lo conozco desde chiquito y no tengo nada qué hablar… sí acepto que dije que me chocaba el TikTok… te lo dije… lo que dijimos de Acapulco lo acababas de decir tú con Mara Patricia (Castañeda)… tú nunca has tenido empacho en contar muchas cosas de tu vida, nomás lo de tu hijo”.

Acto seguido, Erika respondió: “A mi no me importa, estoy expuesta, tengo la piel gruesa a que digan de mí muchas cosas… el tema es ya cuando tocan a los hijos. Tengo un hijo de 15 años que lee, escucha, ve y tiene amigos, y entonces lo único que puedo decir es que con mi hijo no, con los niños no, sobre todo porque somos tan públicos y él se vuelve público al mismo tiempo y tocar fibras delicadas de la vida persona, y no nada más mías, sino que corresponde a la vida de él, de su historia de vida, ya lastima y ya hiere y hay que defenderlo, y voy a defenderlo, y lo voy a defender siempre, y a mi lo que me lastima es cuando él me lo comenta”.

De la misma manera, Buenfil recalcó el poder de las redes sociales y profundamente conmovida, añadió: “Con los hijos no, con mi niño no, mi hijo es un adolescente que merece respeto… que se llama Nicolás Buenfil, y que no tiene por qué ser llamado de ninguna manera, y mucho menos despectivamente, y yo lo sentí así”.

Y a pesar de que Origel y Galilea Montijo intentaron disculpar a Martha Figueroa por el comentario que hizo, Erika dijo tajantemente: “no, no, conociendo a Martitha es muy bocona, y no me hagan hablar, porque si voy a empezar a enojarme, mejor ya no decimos nada”.

Finalmente, Juan José Origel le entregó un ramo de flores y le ofreció disculpas mirándola a los ojos, a lo que Buenfil únicamente añadió: “con los hijos no”.