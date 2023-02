Erika Buenfil dedica mensaje conmovedor a su hijo Nicolás

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil es una de las actrices con mayor popularidad gracias a la televisión además de que se ha convertido en una de las ‘influencers’ más queridas en TikTok.

Hay que recordar que la actriz mantuvo una relación con Ernesto Zedillo Jr. con quien tuvo a su único hijo Nicolas, quien está de manteles largo al celebrar sus 18 años.

Fue por medio de sus historias de Instagram que Erika Buenfil compartió un video en el que dio a conocer que le hizo un pastel a su hijo y hasta le cantó “Las Mañanitas” en cuanto despertó.

Además la actriz le dedicó un emotivo mensaje en una publicación donde le hizo saber que en su vida fue una luz lleno de amor y que estos años ha podido disfrutar experiencias únicas a su lado.

Hoy es el cumpleaños de el niño que iluminó mi vida y la llenó de amor, 18 años de alegría y de experiencias únicas, hijo querido que siempre estés rodeado de éxito , abundancia y dicha. Te amo con todo mi corazón, feliz cumpleaños. Te adoro tu mamá. @nico.buenfil” se puede leer en la publicación.

Los seguidores de la actriz se hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación: “felicidades”, “muchas bendiciones”, “eres de las mejores mamás del mundo”, “que bonito mensaje”, son algunos de los que se pueden leer.

En más de una ocasión Buenfil ha dejado ver la cercana relación que mantiene con su hijo, quien incluso en su momento fue quien la animó para que abriera su propia cuenta de TikTok.



Erika Buenfil compartió su empatía con Jorge Salinas tras supuesta infidelidad

En la conferencia de prensa para la presentación de la telenovela “Perdona nuestros pecados”, Erika Buenfil habló sobre la polémica del actor.

"A mí me tocó verlo al día siguiente, hemos platicado muchas cosas, y yo lo quiero mucho. Para mí Jorge es un gran compañero, tengo muchos años de conocerlo, y lo único que le dije es ‘yo soy orejas si me quieres contar’. Y estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas, yo me limité a escuchar, a darle consejos de mi manera de pensar y de mujer, que también es importante que nos escuchen” comentó la actriz.