Erika Buenfil apoya a Jorge Salinas tras controversia por supuesta infidelidad

Ciudad de México.- El actor Jorge Salinas estuvo en la mira pública después de que se ventilara una supuesta infidelidad con su nutrióloga.

En la conferencia de prensa para la presentación de la novela Perdona nuestros pecados, Erika se sinceró sobre la forma en que Salinas abordó la polémica.

A mí me tocó verlo al día siguiente, hemos platicado muchas cosas, y yo lo quiero mucho. Para mí Jorge es un gran compañero, tengo muchos años de conocerlo, y lo único que le dije es ‘yo soy orejas si me quieres contar’. Y estuvimos platicando cosas muy importantes y emotivas, yo me limité a escuchar, a darle consejos de mi manera de pensar y de mujer, que también es importante que nos escuchen”

Explicó Buenfil sobre la forma en que respaldó a Jorge.

¿Por qué apoyó a Salinas?

Acto seguido, la actriz confesó el motivo por el que decidió brindarle su hombro al intérprete. “Él me tuvo aparte tantos años la confianza porque en algún momento yo también le conté a la inversa, cosas mías, en otra telenovela cuando aparecía el papá de mi hijo, entonces él también me daba consejos como hombre”.

Y agregó: “entonces nos llevamos muy bien, y conservo y aprecio que me haya tenido la confianza porque me tocó en el momento más frágil y dije ‘aquí estoy, entera y vamos a ching*rle, vamos a darle, adelante’”.

Sobre la manera en que Jorge pudo trabajar en un proyecto donde se habla de algo similar a la situación por la que es señalado, Erika explicó:

Buenos deseos

“Es un gran actor, y es un señor que no pidió días para no llegar, y al contrario, le entró, o sea, su trabajo es aparte, y ha sabido separar su vida con el trabajo, y cuando se trata de platicar, pues lo platicamos conmigo o con quien le haya tocado, y yo lo respeto por eso”.

Finalmente, al escuchar la pregunta con relación a si ha platicado con Elizabeth Álvarez sobre la controversia, Buenfil manifestó: “No, no la he visto, yo la conozco bien, pero he trabajado más con Jorge, y mi corazón y mi abrazo, y le mando un abrazo a Elizabeth totalmente”.