Erik Rubín habla del asalto que sufrió en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Carlos Jiménez fue el encargado de dar a conocer que el cantante, Erik Rubín había sido víctima de un asalto mientras se encontraba en las calles de la colonia Polanco, en la Ciudad de México, al final temrinaron por robarle un reloj.

Ante toda la polémica que se desató en redes sociales, el esposo de Andrea Legarreta rompió el silenció y compartió un video a trávez de su cuenta de Instagram donde dio más detalles de lo ocurrido.

El ex timbiriche reveló con tristeza que una vez más fue víctima de la delincuencia, como muchos mexicanos lo viven en su día a día, recalcó que no se trata solamente porque él sea una persona famosa, ya que considera que es mucha la gente que trabaja honestamente y que en un segundo lográn quitarle algun objeto.

Nos roban nuestra paz y la de nuestros hijos. Son tiempos difíciles, lo sé... Pero también sé que nada justifica que a quienes somos gente buena, trabajadora y honesta, nos sucedan este tipo de situaciones. TODOS merecemos Paz. Cuídense mucho, deseo que esto termine pronto!”, escribió el cantante.

El intérprete de "Cuando mueres por alguien" confesó que iba acompañado de su hija Mia quien presentó una crisis nerviosa en el momento, debido a que el delincuente le adviritó al cantante que si no le daba su reloj, lo iba a matar.

Además Rubin agregó que de un momento a otro le robarón lo más valioso que tiene es la paz, pero la buena noticia es que la policía se encargó de detener a la banda, que ya habia tenido bastantes denuncias por parte de la gente.

Para concluir Erik dejó en claro que su reloj no estaba valorado en un millón de pesos, que no costaba ni cerca de esa cifra, sin embargo destacó que más allá de lo material, al final la paz es la que no tiene precio.



Con información de TV Notas