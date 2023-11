Erick del Castillo confiesa que padece una enfermedad ocular que le impide leer los libretos

CIUDAD DE MEXICO.- Don Erick del Castillo compartió su amor por la actuación a sus 89 años de edad, a pesar de enfrentar desafíos en su visión debido a la degeneración macular.

El reconocido actor reveló que, a pesar de la dificultad para leer sus libretos, se apoya en la tecnología del apuntador electrónico y su habilidad para aprender escuchando.

“Mira, a pesar del problema visual de la degeneración macular, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas. Me apoyo más con la maravilla del apuntador electrónico, y además, entiendes tu personaje; ese es un don que hay que saber interpretar a tu personaje, cómo piensa, qué le duele, por qué dices las cosas”, expresó el actor.