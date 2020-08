Erasmo Catarino agradecerá 15 años de carrera musical con un concierto en línea

Inés Amarelo

México, 19 ago (EFE).- Después de 15 años de mucho cariño por parte del público, el cantante mexicano Erasmo Catarino quiere celebrar sus 15 años de carrera con un concierto el 29 de agosto que tendrá que ser en línea debido a la pandemia de coronavirus.

"Creo que mucha gente en estos 15 años me han dado cariño. Mi carrera nunca ha sido de escándalos y el público que me ha respaldado me ha dado oportunidad de subir al escenario y ponerme en el lugar donde debo estar. Siempre digo que me subo al escenario como si fuera la última vez porque nunca sé cuando va a ser la última", explicó el artista en una entrevista con Efe.