Enrique Iglesias confirma que 'Final Vol.2' será el último de su carrera

Ciudad de México.- Enrique Iglesias ha reiterado su compromiso de no lanzar nueva música después del próximo lanzamiento de su undécimo álbum de estudio, titulado "Final Vol.2".

Durante la promoción de este álbum, programado para febrero, el artista confirmó que será su última producción discográfica convencional.

El cantante, en una entrevista con Today, declaró: "Está terminado. De hecho, saldrá en febrero. Está completamente terminado. Lo que quiero hacer es grabar uno o dos vídeos justo antes de la segunda etapa de la gira y lanzarlo".

Enrique Iglesias.

Último álbum

Iglesias, quien ha estado trabajando en este proyecto durante varios años, afirmó categóricamente: "No creo… no, lo sé, no haré más álbumes".

A pesar de su retiro de los álbumes convencionales, los seguidores de Iglesias tendrán la oportunidad de disfrutar de su actuación en vivo durante la actual gira "The Trilogy Tour", en la que comparte escenario con Ricky Martin y Pitbull.

Tras el éxito inicial de la gira, se anunció la ampliación con 18 nuevos espectáculos programados para 2024.

Gira "The Trilogy Tour"

Durante la promoción de "The Trilogy Tour", Iglesias reafirmó su decisión de alejarse de los lanzamientos musicales tradicionales:

Podría ser mi último álbum. Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, donde creo que es el momento adecuado para publicarlo y he estado pensando en esto desde 2015".

A pesar de este retiro de los álbumes convencionales, el artista aseguró a sus seguidores que continuará componiendo canciones:

"Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante".