Enrique Guzmán desmiente que su hijo viva a costillas de Silvia Pinal

Enrique Guzmán desmintió tajantemente que su hijo Luis Enrique Guzmán viva a costillas de las ganancias de su madre, Doña Silvia Pinal.

Manifestando su incomodidad ante los rumores de que su hijo era mantenido por su famosa mamá, el cantante declaró: “ya está grandecito se mantiene solo supongo yo…”.

Al respecto sobre si Luis Enrique nunca ha necesitado de sus padres, el rockero subrayó: “de mis consejos siempre, los tiene siempre…”.

Sin embargo, a la pregunta directa sobre si alguna vez lo ha ayudado económicamente, Don Enrique dijo: “que no... que no… ya está grandecito…y además en caso de que tenga una emergencia, ahí estoy yo para ayudar”.

De la misma manera, el artista dejó en claro que los dimes y diretes sobre la familia de sus hijos Luis Enrique y Alejandra no le interesan.

Ese tipo de cosas a mí no me llegan, no llego a enterarme de este tipo de cosas... algo vi de mi hijo, pero realmente fuera de eso, no me interesa mucho saber... de las vivencias de la familia Pinal”.